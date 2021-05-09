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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Кристиансунд
Мольде - Кристиансунд: обзор матча 09 мая 2021
Мольде
09.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кристиансунд
21'
Э. Андерсен
32'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Кристиансунд
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Андерсен
89'
86'
Желтая карточка
Б. Дарри Виллумссон
78'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
77'
75'
Замена
️️️️
A. Coly
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
70'
62'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Т. Гьертсен
46'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Ф. Кастрати
46'
Замена
️️️️
E. Sivertsen
ГОЛ! 2:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Ф. Эушнес
32'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Андерсен
Пас отдал
Ф. Эушнес
21'
Пенальти не реализован!
О. Омойджуанфо
13'
12'
Желтая карточка
Ф. Кастрати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Кристиансунд
77
Олаус Скарсем
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
4
Ivar Furu
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Линде
33
Риса
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
23
Андерсен
4-3-1-1
34
МакДермотт
5
15
5
Сермо
19
28
Диоп
6
7
Гьертсен
13
Бай
15
Кастрати
23
Андерсен
14
Болли
14
Болли
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
Картум
77
Скарсем
77
Скарсем
Картум
7
Гьертсен
29
Мумбанья
29
Мумбанья
7
Гьертсен
15
Кастрати
9
Виллумссон
9
Виллумссон
15
Кастрати
Остались в запасе
Мольде
Кристиансунд
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
4
Ivar Furu
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
4
Ivar Furu
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Мольде - Кристиансунд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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