Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ним
Метц - Ним: обзор матча 09 мая 2021
Метц
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 3
Завершен
Ним
61'
Л. Фомба
68'
Р. Рипар (П)
89'
З. Ферхат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ним
90'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
З. Ферхат
89'
ГОЛ! 0:3!
З. Ферхат
Пас отдал
Л. До
87'
Замена
Л. До
️️️️
А. Кубас
76'
Замена
П. Бюрнер
️️️️
Г. Пакье
70'
Желтая карточка
Л. Фомба
69'
Желтая карточка
Б. Мелинг
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Рипар
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
И. Ньян
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фомба
Пас отдал
Н. Элиассон
Замена
М. Гуйе
️️️️
Ф. Булайя
59'
Замена
Вагнер
️️️️
П. Яд
59'
Замена
К. Куяте
️️️️
Д. Бойе
54'
Желтая карточка
Х. Майга
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
70
Вагнер
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Люка До
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
4-2-1-2-1
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
96
Н'Дорам
80
Майга
29
Сарр
37
Яд
37
Булайя
7
Ньян
4-1-3-1-1
30
Рейне
29
Пакье
4
Ландре
55
Уэда
24
Мелинг
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
17
Элиассон
20
Рипар
14
Коне
21
Бойе
4
Куяте
4
Куяте
21
Бойе
37
Яд
70
Вагнер
70
Вагнер
37
Яд
37
Булайя
26
Гуйе
26
Гуйе
37
Булайя
7
Ньян
68
Эмброуз
68
Эмброуз
7
Ньян
29
Пакье
13
Бюрнер
13
Бюрнер
29
Пакье
8
Ферхат
70
Ахлинви
70
Ахлинви
8
Ферхат
20
Кубас
8
До
8
До
20
Кубас
Остались в запасе
Метц
Ним
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
77
Нассим Шадли
ПВ
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
16
Амджад Назих
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
45
Яссин Бенрау
АП
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
16
Амджад Назих
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
45
Яссин Бенрау
АП
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Метц - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Ним
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+