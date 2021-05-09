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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Десна
Мариуполь - Десна: обзор матча 09 мая 2021
Мариуполь
09.05.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Десна
61'
О. Очеретко
63'
Д. Сикан
78'
Д. Сикан
86'
А. Бондаренко
44'
Е. Конопля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Десна
ГОЛ! 4:1!
А. Бондаренко
86'
Желтая карточка
А. Бондаренко
83'
83'
Замена
Y. Chepurnenko
️️️️
Й. Тамм
83'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
V. Ogirya
ГОЛ! 3:1!
Д. Сикан
Пас отдал
П. Стасюк
78'
Замена
I. Tyshchenko
️️️️
О. Очеретко
72'
70'
Замена
A. Mostoviy
️️️️
A. Sukhotsky
69'
Желтая карточка
A. Sukhotsky
69'
Замена
В. Ермаков
️️️️
А. Гуцуляк
ГОЛ! 2:1!
Д. Сикан
Пас отдал
П. Стасюк
63'
62'
Вторая желтая
A. Dombrovskiy
ГОЛ! 1:1!
О. Очеретко
Пас отдал
А. Драмбаев
61'
58'
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
56'
Желтая карточка
А. Гуцуляк
Замена
А. Бондаренко
️️️️
А. Кащук
56'
Замена
С. Чоботенко
️️️️
Н. Муравский
55'
Замена
П. Стасюк
️️️️
С. Горбунов
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Е. Конопля
Пас отдал
A. Sukhotsky
Желтая карточка
Н. Муравский
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Марк Мампасси
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Сергей Горбунов
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
30
Pavlo Kravchov
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
10
Родион Плакса
АП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
2-1-1-1-5
23
Мампасси
34
Муравский
6
Чех
20
Горбунов
27
Очеретко
23
Гулиев
14
Драмбаев
14
Сикан
7
Кащук
0
4-4-3
22
Конопля
4
Гитченко
23
5
Тамм
45
Калитвинцев
11
Картушов
37
8
11
Гуцуляк
21
Безбородько
44
20
Горбунов
95
Стасюк
95
Стасюк
20
Горбунов
7
Кащук
19
Бондаренко
19
Бондаренко
7
Кащук
34
Муравский
44
Чоботенко
44
Чоботенко
34
Муравский
27
Очеретко
19
19
27
Очеретко
5
Тамм
14
14
5
Тамм
23
22
22
23
11
Гуцуляк
3
Ермаков
3
Ермаков
11
Гуцуляк
37
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
37
Остались в запасе
Мариуполь
Десна
10
Родион Плакса
АП
1
Yevgen Galchuk
ВР
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Остались в запасе
10
Родион Плакса
АП
1
Yevgen Galchuk
ВР
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Десна
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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