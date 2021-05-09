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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Олимпиакос
Астерас - Олимпиакос: обзор матча 09 мая 2021
Астерас
09.05.2021, воскресенье, 17:15
Греция. Суперлига, группа A, 8 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Олимпиакос
Замена
А. Риера
️️️️
R. Gómez
74'
62'
Замена
Р. Семеду
️️️️
А. Калогеропулос
59'
Желтая карточка
А. Калогеропулос
52'
Желтая карточка
А. Андруцос
Замена
F. Bellocq
️️️️
Х. Мунафо
46'
46'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Врусаи
46'
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Камара
46'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Олимпиакос
44
Илиас Караргирис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
4-2-4
1
Пападопулос
24
Альварес
19
Кастаньо
22
22
Гарсия
8
Мунафо
6
97
9
Барралес
20
Регис
21
4-2-3-1
19
Цолакис
14
Андруцос
4
Калогеропулос
19
Папастатопулос
25
Холебас
2
Камара
41
Бухалакис
77
Брума
90
Сурлис
17
Врусаи
19
Хассан
8
Мунафо
14
14
8
Мунафо
21
23
Риера
23
Риера
21
4
Калогеропулос
35
Семеду
35
Семеду
4
Калогеропулос
77
Брума
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
77
Брума
2
Камара
7
Масурас
7
Масурас
2
Камара
17
Врусаи
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
17
Врусаи
Остались в запасе
Астерас
Олимпиакос
7
Лео Тилика
ПВ
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Dani Suarez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
44
Илиас Караргирис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
7
Лео Тилика
ПВ
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Dani Suarez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Остались в запасе
44
Илиас Караргирис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Астерас - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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