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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Вольфсберг
Рапид - Вольфсберг: обзор матча 09 мая 2021
Рапид
09.05.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсберг
57'
М. Ритцмайер
68'
М. Лиендл (П)
90+1'
Ш. Дьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Вольфсберг
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ш. Дьен
Пас отдал
Д. Визингер
87'
Замена
А. Ясич
️️️️
М. Тафернер
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Любичич
80'
Замена
Л. Граймль
️️️️
М. Ритцмайер
80'
79'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Рохер
Красная карточка
М. Барач
77'
Желтая карточка
Д. Петрович
76'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
75'
70'
Замена
L. Vielgut
️️️️
К. Страцниг
70'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Д. Йовелич
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Лиендл
Желтая карточка
Ф. Стойкович
67'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Ритцмайер
57'
26'
Желтая карточка
Т. Мухаремович
24'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
12
Leo Vielgut
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-1-3-2
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
21
Петрович
11
Фонтас
8
Ритцмайер
36
Аразе
9
Кара
3-5-1-1
29
Куттин
5
Мухаремович
22
Баумгартнер
27
Новак
30
Тафернер
24
Верницниг
17
Страцниг
18
Рохер
10
Лиендл
15
Гиорбелидзе
9
Йовелич
8
Ритцмайер
12
Граймль
12
Граймль
8
Ритцмайер
21
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
21
Любичич
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
30
Тафернер
97
Ясич
97
Ясич
30
Тафернер
17
Страцниг
12
12
17
Страцниг
18
Рохер
21
Дьен
21
Дьен
18
Рохер
9
Йовелич
29
Визингер
29
Визингер
9
Йовелич
Остались в запасе
Рапид
Вольфсберг
25
Пауль Гартлер
ВР
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рапид - Вольфсберг
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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