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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 09 мая 2021
Ренн
09.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
71'
С. Гирасси
45+5'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
Желтая карточка
Ф. Тайт
90'
+2
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
С. Гирасси
90'
+2
Замена
Б. Соппи
️️️️
Х. Траоре
90'
+2
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
89'
88'
Красная карточка
П. Кимпембе
80'
Замена
М. Икарди
️️️️
Ю. Дракслер
80'
Замена
А. Флоренци
️️️️
К. Дагба
Замена
Дальберт
️️️️
Ф. Мауасса
79'
ГОЛ! 1:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Бурижо
71'
69'
Замена
И. Гуйе
️️️️
А. Эррера
69'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Ди Мария
57'
Желтая карточка
А. Эррера
55'
Замена
А. Диалло
️️️️
Л. Курзава
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Неймар
Желтая карточка
Н. Агер
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Мартен Терье
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гомис
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
18
Угочукву
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
11
Доку
9
Гирасси
4-1-1-3-1
1
Навас
2
Дагба
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Курзава
2
Перейра
21
Эррера
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
9
Кен
27
Мауасса
29
Дальберт
29
Дальберт
27
Мауасса
14
Траоре
2
Соппи
2
Соппи
14
Траоре
9
Гирасси
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Гирасси
3
Курзава
22
Диалло
22
Диалло
3
Курзава
2
Дагба
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Дагба
21
Эррера
5
Гуйе
5
Гуйе
21
Эррера
11
Ди Мария
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ди Мария
7
Дракслер
9
Икарди
9
Икарди
7
Дракслер
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
11
Маттис Аблин
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
11
Маттис Аблин
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ренн - ПСЖ
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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