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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити: обзор матча 09 мая 2021
Орландо Сити
09.05.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 5 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
52'
Нани
77'
В. Кастелланос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
90'
Замена
T. Rocha
️️️️
К. Паркс
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
К. Мюллер
81'
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
81'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кастелланос
75'
Замена
С. Ибеага
️️️️
A. Tinnerholm
Замена
Б. Мичел
️️️️
Т. Акинделе
72'
64'
Желтая карточка
Д. Сэндс
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
М. Перейра
52'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Руан
46'
Желтая карточка
К. Смит
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
17
Нани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
4-1-2-3
1
Галлезе
13
Руан
3
Карлос
21
Шлегель
24
Смит
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
17
Нани
13
Акинделе
8
Мюллер
4-3-3
1
Джонсон
18
Калленс
25
Шано
3
6
Сэндс
28
Медина
55
Паркс
4
Тораринссон
17
5
Асеведо
11
Кастелланос
13
Руан
8
Моутинью
8
Моутинью
13
Руан
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
8
Мюллер
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
8
Мюллер
13
Акинделе
91
Мичел
91
Мичел
13
Акинделе
55
Паркс
15
15
55
Паркс
3
25
Ибеага
25
Ибеага
3
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
40
Брэндон Остин
ВР
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
40
Брэндон Остин
ВР
9
Матеус Айяс
ЦФ
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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