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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 09 мая 2021
Верона
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Торино
88'
Ф. Димарко
86'
М. Войвода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Торино
Желтая карточка
Н. Калинич
90'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
А. Барак
88'
87'
Желтая карточка
М. Войвода
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Войвода
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
К. Гюнтер
85'
78'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
А. Санабрия
78'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Белотти
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Ф. Чеккерини
71'
59'
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Верди
59'
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Ринкон
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
57'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Э. Сальседо
57'
51'
Замена
Лянко
️️️️
Н. Н'Кулу
Замена
Д. Маньяни
️️️️
П. Давидович
46'
38'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
П. Давидович
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Торино
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-2-2-2
1
Пандур
27
Давидович
11
Чеккерини
22
Гюнтер
19
Фараони
88
Лазович
20
Илич
10
Дзакканьи
72
Барак
9
Калинич
10
Сальседо
3-3-1-1-2
46
Сиригу
4
Буонджорно
63
Н'Кулу
3
Бремер
23
Войвода
8
Мандрагора
14
Ансальди
8
Ринкон
90
Верди
11
Белотти
19
Санабрия
11
Чеккерини
32
Димарко
32
Димарко
11
Чеккерини
27
Давидович
96
Маньяни
96
Маньяни
27
Давидович
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
10
Сальседо
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Сальседо
63
Н'Кулу
13
Лянко
13
Лянко
63
Н'Кулу
90
Верди
33
Базелли
33
Базелли
90
Верди
8
Ринкон
23
Лукич
23
Лукич
8
Ринкон
19
Санабрия
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
19
Санабрия
11
Белотти
11
Дзадза
11
Дзадза
11
Белотти
Остались в запасе
Верона
Торино
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Верона - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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