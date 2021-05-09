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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Тромсе
Буде-Глимт - Тромсе: обзор матча 09 мая 2021
Буде-Глимт
09.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
3 : 0
Завершен
Тромсе
8'
Э. Ботхейм
13'
У. Салтнес
82'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Тромсе
Замена
A. Lindahl
️️️️
С. Серли
89'
86'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
М. Эбийе
Замена
С. Тунекти
️️️️
О. Сольбаккен
85'
Замена
Э. Хаген
️️️️
Э. Ботхейм
85'
ГОЛ! 3:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
О. Сольбаккен
82'
73'
Замена
К. Антонсен
️️️️
D. Berntsen
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
73'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
50'
37'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
33'
Замена
️️️️
Р. Эспейор
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
Пас отдал
С. Фет
13'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
А. Сампстед
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
11
Рубен Йенссен
ЦП
11
Рунар Эспейор
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Серли
19
Фет
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
3-2-4
28
Карлстрем
14
Тотланд
6
Гундерсен
38
Амундсен
11
Йенссен
25
Нильсен
5
17
20
Эбийе
11
Эспейор
9
Сольбаккен
17
Тунекти
17
Тунекти
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
18
Хаген
18
Хаген
22
Ботхейм
10
Серли
2
2
10
Серли
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
20
Эбийе
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
20
Эбийе
17
11
Антонсен
11
Антонсен
17
Остались в запасе
Буде-Глимт
Тромсе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
Остались в запасе
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Буде-Глимт - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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