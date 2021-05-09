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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сиэтл
Портленд - Сиэтл: обзор матча 09 мая 2021
Портленд
09.05.2021, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
90+4'
Б. Туилома
63'
Р. Руидиас (П)
79'
F. Montero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Сиэтл
90'
+4
Желтая карточка
J. Delem
ГОЛ! 1:2!
Б. Туилома
90'
+4
90'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Ж. Пауло
82'
Замена
Х. Арреага
️️️️
Б. Смит
79'
ГОЛ! 0:2!
F. Montero
Пас отдал
Ж. Пауло
72'
Замена
J. Delem
️️️️
К. Роу
72'
Замена
F. Montero
️️️️
W. Bruin
Замена
Э. Поло
️️️️
М. Лориа
67'
Замена
Х. Султ
️️️️
J. Attinella
67'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Руидиас
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ж. Эбобиссе
61'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
D. Valeri
60'
Пенальти не реализован!
D. Valeri
56'
Желтая карточка
М. Лориа
21'
17'
Желтая карточка
Н. Толо
Замена
Б. Туилома
️️️️
Л. Мабиала
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
1
Jeff Attinella
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-4-3
26
Браво
33
Мабиала
13
Жупарич
2
ван Ранкин
21
Чара
8
Чара
8
19
Уильямсон
44
Лориа
17
Эбобиссе
1
4-4-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
5
Толо
40
14
Смит
6
Пауло
22
Роу
16
Рольдан
7
Рольдан
9
Руидиас
29
1
26
Султ
26
Султ
1
33
Мабиала
28
Туилома
28
Туилома
33
Мабиала
17
Эбобиссе
99
Мора
99
Мора
17
Эбобиссе
44
Лориа
24
Поло
24
Поло
44
Лориа
8
27
Асприлья
27
Асприлья
8
29
12
12
29
14
Смит
3
Арреага
3
Арреага
14
Смит
22
Роу
21
21
22
Роу
6
Пауло
6
Лейва
6
Лейва
6
Пауло
Остались в запасе
Портленд
Сиэтл
28
Пабло Бонилья
ПЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
28
Пабло Бонилья
ПЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Остались в запасе
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Портленд - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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