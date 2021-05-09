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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Брага
Жил Висенте - Брага: обзор матча 09 мая 2021
Жил Висенте
09.05.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 1
Завершен
Брага
29'
К. Гонсалвеш
9'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Брага
Замена
И. Барай
️️️️
С. Лино
90'
89'
Желтая карточка
Б. Родригеш
Замена
И. Ногейра
️️️️
D. Silva
86'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Паулиньо
84'
79'
Желтая карточка
Н. Секейра
75'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Р. Орта
75'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Руис
Замена
Педринью
️️️️
К. Гонсалвеш
69'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
A. Leautey
69'
Желтая карточка
Паулиньо
63'
63'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Каштру
ГОЛ! 1:1!
К. Гонсалвеш
29'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Пас отдал
Р. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Витор Карвальо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
8
Педринью
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
16
Ze Pedro
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
3-1-2-4
33
27
Паулиньо
5
Родригао
26
Фернандеш
30
Минейро
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
50
7
Лоуренси
16
Лино
31
4-2-3-1
1
Матеус
47
Эшгайю
4
Родригеш
6
Секейра
3
Тормена
15
Франсержио
73
Мусрати
13
Галено
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
31
31
50
19
Фуджимото
19
Фуджимото
50
27
Паулиньо
2
Перейра
2
Перейра
27
Паулиньо
40
Ногейра
40
Ногейра
5
Гонсалвеш
8
Педринью
8
Педринью
5
Гонсалвеш
16
Лино
77
Барай
77
Барай
16
Лино
8
Каштру
7
Новейш
7
Новейш
8
Каштру
21
Орта
10
Гайтан
10
Гайтан
21
Орта
9
Руис
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Руис
Остались в запасе
Жил Висенте
Брага
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
16
Ze Pedro
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
Остались в запасе
16
Ze Pedro
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Жил Висенте - Брага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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