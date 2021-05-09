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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Рух
Днепр-1 - Рух: обзор матча 09 мая 2021
Днепр-1
09.05.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Рух
60'
М. Чуже
90+6'
D. Kondrakov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Рух
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Kondrakov
Замена
А. Батагов
️️️️
И. Когут
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Карасюк
Желтая карточка
М. Чуже
89'
84'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
О. Притула
84'
Замена
Р. Карасюк
️️️️
В. Федорчук
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Пихаленок
78'
Замена
Б. Сарнавский
️️️️
В. Юрчук
78'
68'
Замена
А. Кухарук
️️️️
И. Литвиненко
65'
Желтая карточка
Д. Зец
ГОЛ! 1:0!
М. Чуже
60'
Желтая карточка
И. Когут
58'
53'
Замена
В. Рунич
️️️️
Ю. Климчук
21'
Желтая карточка
М. Мысык
13'
Желтая карточка
О. Притула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
10
Сергей Булеца
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Иван Литвиненко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
Главный тренер
Иван Федик
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
53
Maksym Soloviov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Рух
11
Василь Рунич
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
4-3-4
44
Дубинчак
5
Сваток
3
Адамюк
23
Дуглас
10
Булеца
25
Когут
8
Пихаленок
25
Чуже
33
Юрчук
20
Ди Франко
9
Довбик
3-1-3-3
13
Бандура
2
Гагун
26
Зец
29
Белый
9
Мартынюк
20
Литвиненко
5
Федорчук
10
Притула
10
Бойчук
33
Мысык
70
Климчук
33
Юрчук
29
Сарнавский
29
Сарнавский
33
Юрчук
8
Пихаленок
9
Цуриков
9
Цуриков
8
Пихаленок
25
Когут
44
Батагов
44
Батагов
25
Когут
5
Федорчук
17
Карасюк
17
Карасюк
5
Федорчук
10
Притула
15
15
10
Притула
20
Литвиненко
88
Кухарук
88
Кухарук
20
Литвиненко
70
Климчук
11
Рунич
11
Рунич
70
Климчук
Остались в запасе
Днепр-1
Рух
53
Maksym Soloviov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
80
Roman Mysak
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
53
Maksym Soloviov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Днепр-1 - Рух
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр-1
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