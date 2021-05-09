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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Миннесота Юнайтед
Колорадо - Миннесота Юнайтед: обзор матча 09 мая 2021
Колорадо
09.05.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 5 тур
3 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
57'
К. Акоста
71'
К. Бассетт
82'
Д. Уилсон
17'
Э. Рейносо
24'
Х. Дотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
С. Винс
90'
+2
Замена
D. Moor
️️️️
М. Барриос
87'
83'
Замена
R. Ábila
️️️️
Ю. Райтала
83'
Замена
J. Agudelo
️️️️
Р. Лод
ГОЛ! 3:2!
Д. Уилсон
Пас отдал
J. Price
82'
81'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
80'
Замена
B. Kallman
️️️️
Э. Рейносо
ГОЛ! 2:2!
К. Бассетт
71'
67'
Замена
E. Finlay
️️️️
R. Metanire
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Акоста
57'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Грегуш
Желтая карточка
Д. Рубио
35'
Желтая карточка
К. Акоста
28'
Замена
К. Бассетт
️️️️
Ю. Намли
27'
24'
ГОЛ! 0:2!
Х. Дотсон
Пас отдал
Р. Лод
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рейносо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
19
Jack Price
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
13
Ethan Finlay
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
3-4-4
2
27
Уилсон
23
Винс
7
Намли
11
Синъясики
3
Акоста
19
23
Ярброу
6
Трасти
7
Барриос
11
Рубио
4-5-1
97
Сент-Клер
22
Райтала
77
Гаспер
20
15
Боксолл
17
Лод
21
Грегуш
6
Алонсо
20
Трапп
31
Дотсон
10
Рейносо
7
Барриос
3
3
7
Барриос
7
Намли
17
Бассетт
17
Бассетт
7
Намли
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
10
Рейносо
44
44
10
Рейносо
22
Райтала
50
50
22
Райтала
20
13
13
20
17
Лод
0
0
17
Лод
Остались в запасе
Колорадо
Миннесота Юнайтед
8
Оливер Ларрас
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
8
Оливер Ларрас
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Остались в запасе
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Колорадо - Миннесота Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
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