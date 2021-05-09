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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 09 мая 2021
Вильярреал
09.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 4
Завершен
Сельта
25'
М. Гомес
87'
Ж. Морено (П)
19'
С. Мина
34'
С. Мина (П)
45+3'
Б. Мендес (П)
57'
А. Солари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
Желтая карточка
Й. Пино
89'
88'
Вторая желтая
Ф. Феррейра
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Ж. Морено
87'
79'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
78'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
С. Мина
78'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
Нолито
68'
Замена
Д. Айду
️️️️
У. Мальо
68'
Замена
К. Васкес
️️️️
А. Солари
Замена
П. Алькасер
️️️️
Ф. Ниньо
66'
Замена
Д. Раба
️️️️
Д. Парехо
66'
57'
ГОЛ! 1:4!
А. Солари
Пас отдал
А. Мартин
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Гомес
54'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
54'
Замена
А. Морено
️️️️
П. Эступиньян
46'
Красная карточка
М. Гаспар
45'
+7
Красная карточка
Х. Рульи
45'
+4
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Мендес
44'
Желтая карточка
Н. Араужо
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Мина
Желтая карточка
С. Асенхо
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Р. Пенья
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
А. Мартин
Желтая карточка
П. Эступиньян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Асенхо
2
Эступиньян
26
Мори
39
Альбиоль
7
Пенья
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
10
Пино
14
Ниньо
4-1-3-2
25
Вильяр
22
Мальо
23
Домингес
14
Араужо
24
Мартин
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
23
Солари
77
Мина
3
Нолито
2
Эступиньян
5
Морено
5
Морено
2
Эступиньян
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
10
Парехо
19
Раба
19
Раба
10
Парехо
16
Гомес
7
Морено
7
Морено
16
Гомес
14
Ниньо
9
Алькасер
9
Алькасер
14
Ниньо
3
Нолито
10
Холсгров
10
Холсгров
3
Нолито
22
Мальо
4
Айду
4
Айду
22
Мальо
23
Солари
20
Васкес
20
Васкес
23
Солари
77
Мина
14
Феррейра
14
Феррейра
77
Мина
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Вильярреал - Сельта
3
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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