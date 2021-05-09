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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 09 мая 2021
Валенсия
09.05.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
45+1'
М. Гомес
48'
М. Гомес
89'
Т. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вальядолид
ГОЛ! 3:0!
Т. Корреа
Пас отдал
Д. Черышев
89'
Замена
Джейсон
️️️️
К. Солер
86'
Замена
К. Олива
️️️️
Д. Васс
86'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
77'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
77'
70'
Замена
Кико
️️️️
Х. Санчес
70'
Замена
К. Кодро
️️️️
С. Джанко
70'
Замена
К. Перес
️️️️
Мичел
Замена
У. Рачич
️️️️
Л. Кан Ин
65'
59'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Р. Алькарас
58'
Замена
М. Андре
️️️️
Жота
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
К. Солер
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Луис Гайя
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Жота
ЛВ
21
Мичел
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
7
Кан Ин
9
Гомес
4-3-2-1
1
Масип
17
Джанко
15
Санчес
5
Эль-Ямик
15
Оласа
21
Мичел
16
Меса
4
Алькарас
20
Плано
7
Жота
19
Вайссман
7
Кан Ин
10
Рачич
10
Рачич
7
Кан Ин
10
Васс
28
Олива
28
Олива
10
Васс
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
7
Солер
23
Джейсон
23
Джейсон
7
Солер
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
15
Санчес
22
Кико
22
Кико
15
Санчес
21
Мичел
71
Перес
71
Перес
21
Мичел
4
Алькарас
14
Эрвияс
14
Эрвияс
4
Алькарас
17
Джанко
19
Кодро
19
Кодро
17
Джанко
7
Жота
10
Андре
10
Андре
7
Жота
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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