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Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 09 мая 2021
Вулверхэмптон
09.05.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
76'
А. Траоре
90'
М. Гиббс-Уайт
13'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
90'
+2
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ! 2:1!
М. Гиббс-Уайт
90'
85'
Желтая карточка
Р. Санчес
Желтая карточка
К. Коди
83'
Желтая карточка
М. Килман
80'
78'
Замена
А. Зекири
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Ф. Силва
76'
Замена
В. Жозе
️️️️
Д. Поденсе
69'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Невеш
61'
58'
Замена
Я. Модер
️️️️
Л. Троссард
58'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
А. Джаханбакш
53'
Красная карточка
Л. Данк
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
21
Айт Нури
15
Коди
3
Килман
25
Хувер
8
Невеш
8
Моутинью
17
Витинья
10
Гиббс-Уайт
21
Силва
11
Поденсе
4-2-2-2
97
Санчес
4
Уэбстер
33
Берн
4
Уайт
5
Данк
13
Гросс
28
Биссума
11
Джаханбакш
19
Троссард
11
Мопе
18
Уэлбек
8
Невеш
24
Траоре
24
Траоре
8
Невеш
11
Поденсе
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Поденсе
11
Джаханбакш
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
11
Джаханбакш
19
Троссард
7
Модер
7
Модер
19
Троссард
18
Уэлбек
9
Зекири
9
Зекири
18
Уэлбек
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
21
Хосе Искьердо
ЛВ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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