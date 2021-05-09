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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Мидтьюлланд
Брондбю - Мидтьюлланд: обзор матча 09 мая 2021
Брондбю
09.05.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
3 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
37'
М. Уре
70'
С. Хедлунд
83'
А. Павлович
32'
А. Шольц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Мидтьюлланд
87'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Й. Каюсте
Замена
Л. Виген
️️️️
Й. Линдстрем
85'
ГОЛ! 3:1!
А. Павлович
Пас отдал
А. Слимане
83'
75'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Ф. Ониика
75'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Шольц
ГОЛ! 2:1!
С. Хедлунд
Пас отдал
Й. Линдстрем
70'
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
67'
Замена
А. Павлович
️️️️
А. Брус
60'
Желтая карточка
Й. Радошевич
57'
46'
Замена
Д. Хег
️️️️
П. Систо
46'
Замена
Д. Коолс
️️️️
А. Дрейер
40'
Красная карточка
Паулиньо
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
37'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Шольц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-3-1-2
1
Швабе
6
Херманнссон
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
25
Френдруп
5
Радошевич
14
Менса
35
Линдстрем
15
Хедлунд
17
Уре
4-1-3-1-1
1
Лоссль
24
Шольц
28
Святченко
2
Андерссон
29
Паулиньо
2
Каюсте
77
Систо
16
Ониика
10
Эвандер
10
Дрейер
9
Каба
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
35
Линдстрем
13
Виген
13
Виген
35
Линдстрем
5
Брус
20
Павлович
20
Павлович
5
Брус
77
Систо
3
Хег
3
Хег
77
Систо
10
Дрейер
27
Коолс
27
Коолс
10
Дрейер
24
Шольц
11
Мабиль
11
Мабиль
24
Шольц
16
Ониика
23
Андерсон
23
Андерсон
16
Ониика
2
Каюсте
11
Исаксен
11
Исаксен
2
Каюсте
Остались в запасе
Брондбю
Мидтьюлланд
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
16
Лука Пфайффер
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
Остались в запасе
16
Лука Пфайффер
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Брондбю - Мидтьюлланд
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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