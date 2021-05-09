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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес: обзор матча 09 мая 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
09.05.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 5 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
11'
Чичарито
79'
Джонатан
62'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Х. Араухо
90'
+2
Желтая карточка
К. Харви
83'
82'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
81'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Л. Блессинг
Желтая карточка
Джонатан
80'
ГОЛ! 2:1!
Джонатан
Пас отдал
Чичарито
79'
Замена
Э. Альварес
️️️️
С. Ллетгет
75'
70'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Бэйрд
70'
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
Э. Сегура
Замена
C. Dunbar
️️️️
E. Zubak
63'
Замена
S. Kljestan
️️️️
С. Грандсир
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
К. Бэйрд
Замена
К. Харви
️️️️
A. Saldana
54'
46'
Замена
М. Фарфан
️️️️
Д. Паласиос
46'
Замена
К. Опоку
️️️️
Х. Сифуэнтес
Желтая карточка
Чичарито
44'
Желтая карточка
A. Saldana
42'
Желтая карточка
J. Villafaña
20'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Д. Уильямс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
10
Эфраин Альварес
АП
9
Августин Уильямс
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Лос-Анджелес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
4-2-1-3
31
Бонд
5
Стерес
4
33
Уильямс
22
Араухо
8
Ллетгет
6
Джонатан
7
Грандсир
14
Чичарито
43
11
4-5-1
13
6
Паласиос
33
Блэкмон
4
Сегура
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
14
Кайе
21
Бэйрд
15
Блессинг
9
Росси
8
Ллетгет
10
Альварес
10
Альварес
8
Ллетгет
7
Грандсир
16
16
7
Грандсир
43
67
Харви
67
Харви
43
11
70
70
11
21
Бэйрд
19
Мусовски
19
Мусовски
21
Бэйрд
8
Сифуэнтес
90
Опоку
90
Опоку
8
Сифуэнтес
4
Сегура
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
4
Сегура
6
Паласиос
3
Фарфан
3
Фарфан
6
Паласиос
15
Блессинг
45
Гинелла
45
Гинелла
15
Блессинг
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
9
Августин Уильямс
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
24
Álvaro Quezada
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
9
Августин Уильямс
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Остались в запасе
24
Álvaro Quezada
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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