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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - АДО Ден Хааг
Зволле - АДО Ден Хааг: обзор матча 09 мая 2021
Зволле
09.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
0 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
12'
Б. Адеканье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - АДО Ден Хааг
90'
+1
Желтая карточка
A. Ćatić
87'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Y. Mokhtar
84'
Желтая карточка
A. El Khayati
Замена
М. Дуэ
️️️️
D. Bajselmani
83'
Желтая карточка
К. Пал
78'
64'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Б. Адеканье
64'
Замена
M. Vejinović
️️️️
К. де Бур
Замена
И. Ферай
️️️️
J. Drost
63'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Р. Штридер
62'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
С. Тедич
62'
46'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Б. Кемпер
Желтая карточка
D. Bajselmani
19'
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Адеканье
Пас отдал
Й. Арвейлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Мустафа Саймак
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Зволле
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
16
Damian van Drenth
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
28
Silvinho Esajas
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
3-1-3-4
3
Пал
3
Лам
3
Накаяма
20
ван дер Белт
6
Саймак
24
Клемент
13
Штридер
1
9
Тедич
11
47
3-2-5
50
Фрайзль
27
ван Эвейк
38
Пинас
12
Кемпер
8
де Бур
0
51
11
11
Адеканье
9
Арвейлер
23
47
5
Дуэ
5
Дуэ
47
9
Тедич
8
8
9
Тедич
13
Штридер
14
Бенсон
14
Бенсон
13
Штридер
11
10
Ферай
10
Ферай
11
0
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
0
8
де Бур
18
18
8
де Бур
11
Адеканье
34
34
11
Адеканье
12
Кемпер
22
Янмат
22
Янмат
12
Кемпер
Остались в запасе
Зволле
АДО Ден Хааг
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
16
Damian van Drenth
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
28
Silvinho Esajas
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
19
Томислав Гомельт
ЦП
10
Pascu
ЦФ
34
Ксандер Северина
ПВ
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
16
Damian van Drenth
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Остались в запасе
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
28
Silvinho Esajas
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
19
Томислав Гомельт
ЦП
10
Pascu
ЦФ
34
Ксандер Северина
ПВ
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Зволле - АДО Ден Хааг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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