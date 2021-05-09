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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 мая 2021
Астон Вилла
09.05.2021, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
24'
Б. Траоре
52'
Б. Фернандеш (П)
56'
М. Гринвуд
87'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Вторая желтая
О. Уоткинс
89'
87'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Рэшфорд
86'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Д. МакГинн
79'
78'
Замена
Э. Байи
️️️️
Г. Магуайр
Замена
Уэсли
️️️️
А. Эль-Гази
78'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Р. Баркли
78'
67'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. Луис
65'
65'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гринвуд
56'
ГОЛ! 1:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
А. Ван-Биссака
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Фернандеш
Желтая карточка
О. Уоткинс
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
2
Мингс
15
Конса
2
Кэш
15
Луис
6
Баркли
7
МакГинн
21
Эль-Гази
11
Траоре
11
Уоткинс
4-3-3
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
23
Шоу
8
Погба
7
Фред
8
Мактоминей
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
15
Луис
41
Рэмзи
41
Рэмзи
15
Луис
6
Баркли
9
Дэвис
9
Дэвис
6
Баркли
21
Эль-Гази
7
Уэсли
7
Уэсли
21
Эль-Гази
5
Магуайр
3
Байи
3
Байи
5
Магуайр
8
Фернандеш
18
Матич
18
Матич
8
Фернандеш
11
Гринвуд
10
Кавани
10
Кавани
11
Гринвуд
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Том Хитон
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
Главный тренер
Дин Смит
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Том Хитон
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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