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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Викинг
Лиллестрем - Викинг: обзор матча 24 мая 2021
Лиллестрем
24.05.2021, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 3
Завершен
Викинг
90+4'
Й. Брюнес
23'
З. Трипич
40'
Р. Даниэль Викстоль
83'
С. Фридьоунссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Викинг
ГОЛ! 1:3!
Й. Брюнес
90'
+4
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
90'
+3
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
88'
85'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
С. Фридьоунссон
83'
ГОЛ! 0:3!
С. Фридьоунссон
Пас отдал
К. Кабран
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Мэттью
82'
79'
Желтая карточка
Ш. Паттинама
78'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
З. Трипич
72'
Замена
Х. Танген
️️️️
К. Лекберг
69'
Желтая карточка
К. Лекберг
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
D. Gustafsson
62'
Замена
У. Матисен
️️️️
Ф. Крогстад
62'
46'
Замена
К. Кабран
️️️️
В. Веватне
45'
+2
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
Желтая карточка
Л. Рангер
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
Р. Даниэль Викстоль
Пас отдал
С. Фридьоунссон
23'
ГОЛ! 0:1!
З. Трипич
Пас отдал
С. Фридьоунссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
1
Алекс Кранинкс
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
14
Ульрик Матисен
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
27
Alexander Sannes
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
4-1-3-2
1
Кранинкс
20
Драгснес
5
Огбу
22
Слердаль
2
Рангер
18
Мэттью
6
Кайринен
27
Крогстад
23
Осен
10
Ольсен
7
3-2-2-4
5
Хеггхейм
3
Веватне
23
Викстоль
8
Белл
16
Лекберг
10
Трипич
28
Фридьоунссон
14
Бериша
9
6
1
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
7
9
9
7
27
Крогстад
14
Матисен
14
Матисен
27
Крогстад
18
Мэттью
10
10
18
Мэттью
10
Трипич
20
Паттинама
20
Паттинама
10
Трипич
16
Лекберг
27
Танген
27
Танген
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
10
10
28
Фридьоунссон
3
Веватне
11
Кабран
11
Кабран
3
Веватне
Остались в запасе
Лиллестрем
Викинг
21
Мадс Кристиансен
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Alexander Sannes
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
8
Сондре Аукленд
АП
2
Херман Хауген
ПЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
21
Мадс Кристиансен
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Alexander Sannes
ЦФ
Остались в запасе
8
Сондре Аукленд
АП
2
Херман Хауген
ПЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Лиллестрем - Викинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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