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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Буде-Глимт
Бранн - Буде-Глимт: обзор матча 24 мая 2021
Бранн
24.05.2021, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
81'
Д. Бамба
67'
П. Берг
87'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Буде-Глимт
87'
Желтая карточка
Э. Ботхейм
87'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ботхейм
Пас отдал
С. Серли
Замена
Т. Грегор
️️️️
П. Странд
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
81'
74'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
F. Moller Delaveris
️️️️
M. Simba
74'
67'
ГОЛ! 0:1!
П. Берг
Пас отдал
Ф. Бьоркан
60'
Замена
Э. Хаген
️️️️
С. Фет
46'
Замена
А. Сампстед
️️️️
М. Конрадсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Бранн
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Томас Грегор
ЛЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
4-2-1-4
24
Странд
4
Форрен
24
Кристиансен
24
Кольскоген
20
Расмуссен
21
Тэйлор
11
Бломберг
19
1
99
Бамба
70
2-1-5-1-1
12
Хайкин
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
8
Конрадсен
19
Фет
18
Мое
10
Серли
14
Салтнес
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
70
15
15
70
24
Странд
4
Грегор
4
Грегор
24
Странд
8
Конрадсен
2
Сампстед
2
Сампстед
8
Конрадсен
19
Фет
18
Хаген
18
Хаген
19
Фет
9
Сольбаккен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Сольбаккен
Остались в запасе
Бранн
Буде-Глимт
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Бранн - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
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