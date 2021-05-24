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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Орхус
Мидтьюлланд - Орхус: обзор матча 24 мая 2021
Мидтьюлланд
24.05.2021, понедельник, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
4 : 0
Завершен
Орхус
18'
Эвандер
45'
А. Дрейер
70'
Э. Святченко
73'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Орхус
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Э. Святченко
79'
Замена
Д. Хег
️️️️
А. Шольц
79'
ГОЛ! 4:0!
А. Дрейер
73'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
72'
Замена
Аилтон
️️️️
Д. Андерссон
72'
72'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
ГОЛ! 3:0!
Э. Святченко
Пас отдал
Эвандер
70'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
П. Систо
64'
58'
Замена
Б. Блуме
️️️️
Z. Duncan
46'
Замена
М. Евтович
️️️️
J. Juelsgaard
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
45'
ГОЛ! 1:0!
Эвандер
Пас отдал
Д. Андерссон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Орхус
10
Брор Блуме
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
29
Паулиньо
23
Андерсон
16
Ониика
77
Систо
10
Эвандер
10
Дрейер
9
Каба
2-5-2
25
Грабара
18
3
Мунксгор
15
Арзани
11
Линкс
11
Гренбек
24
22
10
Тенгстедт
38
2
Андерссон
12
Аилтон
12
Аилтон
2
Андерссон
24
Шольц
3
Хег
3
Хег
24
Шольц
28
Святченко
24
Мадсен
24
Мадсен
28
Святченко
77
Систо
11
Исаксен
11
Исаксен
77
Систо
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
18
26
Евтович
26
Евтович
18
24
10
Блуме
10
Блуме
24
38
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
38
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
11
Авер Мабиль
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
6
Николай Поульсен
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
11
Авер Мабиль
ЦП
Остались в запасе
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
6
Николай Поульсен
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Мидтьюлланд - Орхус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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