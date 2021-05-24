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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Люнгбю
Вайле - Люнгбю: обзор матча 24 мая 2021
Вайле
24.05.2021, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
2 : 2
Завершен
Люнгбю
25'
A. Mucolli
50'
В. Фагир
39'
Ф. Винтер
45+1'
M. Rasmussen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Люнгбю
Желтая карточка
И. Репях
90'
+3
80'
Желтая карточка
M. Rasmussen
Замена
Г. Онугха
️️️️
L. Jensen
71'
Замена
И. Репях
️️️️
A. Mucolli
71'
66'
Замена
К. Винтер
️️️️
Э. Корнвиг
66'
Замена
L. Fosgaard
️️️️
S. Crone
66'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
К. Якобсен
Замена
J. Schoop
️️️️
T. Gundelund
66'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
В. Давидсен
66'
56'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
55'
Замена
В. Торп
️️️️
R. Pedersen
Желтая карточка
K. Yamga
52'
Желтая карточка
А. Соуза
52'
ГОЛ! 2:2!
В. Фагир
Пас отдал
L. Jensen
50'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
M. Rasmussen
Желтая карточка
Д. Колингер
44'
Желтая карточка
L. Hetemi
41'
39'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Винтер
Пас отдал
К. Якобсен
ГОЛ! 1:0!
A. Mucolli
Пас отдал
L. Jensen
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
10
Аллан Соуза
ПВ
17
Lucas Jensen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
0
K. Yamga
ЦП
30
Иван Репях
АП
20
Jacob Schoop
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Люнгбю
0
K. Enghardt
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
40
Tobias Juul
ЦФ
2-1-5
30
Брунст
20
Колингер
3
Давидсен
10
Соуза
2
19
Фагир
19
34
4
4-3-3
18
Шрам
5
Тшиемб
20
Йоргенсен
12
3
Винтер
8
Корнвиг
8
14
Якобсен
11
Варминг
24
11
2
20
20
2
19
30
Репях
30
Репях
19
3
Давидсен
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
3
Давидсен
17
7
Онугха
7
Онугха
17
8
Корнвиг
15
Винтер
15
Винтер
8
Корнвиг
24
29
Торп
29
Торп
24
14
Якобсен
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
14
Якобсен
12
9
9
12
Остались в запасе
Вайле
Люнгбю
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЛЗ
0
K. Yamga
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
40
Tobias Juul
ЦФ
0
K. Enghardt
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЛЗ
0
K. Yamga
ЦП
Остались в запасе
40
Tobias Juul
ЦФ
0
K. Enghardt
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Вайле - Люнгбю
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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