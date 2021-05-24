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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Стабек
Хаугесунд - Стабек: обзор матча 24 мая 2021
Хаугесунд
24.05.2021, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
0 : 0
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Стабек
90'
+1
Желтая карточка
С. Оттесен
84'
Замена
С. Вангберг
️️️️
M. Solheim
84'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
77'
Желтая карточка
K. Kinoshita
77'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
Х. Шала
77'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
K. Kinoshita
Замена
А. Ндур
️️️️
Т. Педерсен
76'
Замена
А. Столас
️️️️
Н. Сандберг
69'
61'
Желтая карточка
Y. Amankwah
Желтая карточка
Т. Педерсен
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
27
Мадс Санде
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦП
35
Andreas Endresen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Стабек
4
Симен Вангберг
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
3-3-2-2
1
Селвик
3
Кнудсен
16
Хансен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
23
Педерсен
99
Вельде
23
Сандберг
23
Лизет
25
Ваджи
3-2-5
12
Сандберг
3
Оттесен
3
5
Йенссен
9
Шала
2
5
20
Эдвардсен
19
17
14
23
Сандберг
23
Столас
23
Столас
23
Сандберг
23
Педерсен
25
Ндур
25
Ндур
23
Педерсен
5
4
Вангберг
4
Вангберг
5
9
Шала
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
9
Шала
20
Эдвардсен
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
20
Эдвардсен
19
9
9
19
Остались в запасе
Хаугесунд
Стабек
35
Andreas Endresen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
35
Andreas Endresen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Хаугесунд - Стабек
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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