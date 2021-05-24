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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Волеренга
Мьёндален - Волеренга: обзор матча 24 мая 2021
Мьёндален
24.05.2021, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
52'
M. Ovenstad
83'
J. Nation
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Волеренга
Замена
A. Scriven
️️️️
B. Stokke
89'
Замена
J. Solberg
️️️️
O. Amund Sveen
89'
84'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
83'
ГОЛ! 1:1!
J. Nation
72'
Замена
B. Skaret
️️️️
И. Насберг
68'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Т. Кристенсен
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
M. Ovenstad
65'
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
T. Brochmann
63'
ГОЛ! 1:0!
M. Ovenstad
Пас отдал
T. Brochmann
52'
Желтая карточка
M. Nakkim
51'
Желтая карточка
B. Stokke
15'
Пенальти не реализован!
T. Brochmann
15'
13'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
4
William Sell
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мьёндален
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
1-5
11
Вальстад
17
20
22
8
31
3-4-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
3
Адекугбе
37
Насберг
10
Кристенсен
16
Бьордал
15
Доннум
9
Йенсен
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
4
20
11
11
20
17
7
Ларсен
7
Ларсен
17
7
33
33
7
22
6
6
22
37
Насберг
13
13
37
Насберг
10
Кристенсен
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Кристенсен
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Мьёндален
Волеренга
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Вегард Хансен
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сакариас Опсал
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сакариас Опсал
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Мьёндален - Волеренга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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Мьёндален
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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1
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