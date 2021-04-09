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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лилль
Метц - Лилль: обзор матча 09 апреля 2021
Метц
09.04.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
60'
Б. Йылмаз
89'
З. Челик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лилль
89'
ГОЛ! 0:2!
З. Челик
Пас отдал
Д. Брадарич
88'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Ж. Бамба
84'
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
Желтая карточка
П. Сарр
76'
75'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
Желтая карточка
К. Куяте
65'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Гуйе
64'
Замена
Т. Делен
️️️️
М. Удоль
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Р. Саншеш
45'
+2
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Пенальти не реализован!
А. Исека
17'
16'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Шека
ЦП
79
Бика
ЦФ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-3-1-2-1
90
Окиджа
21
Бойе
6
Бронн
4
Куяте
14
Удоль
80
Майга
18
Сентонс
29
Сарр
26
Гуйе
37
Булайя
9
Исека
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
34
Сумаре
21
Андре
8
Саншеш
93
Иконе
19
Бамба
17
Йылмаз
26
Гуйе
37
Яд
37
Яд
26
Гуйе
14
Удоль
3
Делен
3
Делен
14
Удоль
19
Бамба
6
Брадарич
6
Брадарич
19
Бамба
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
Остались в запасе
Метц
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
79
Бика
ЦФ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
1
Орестис Карнезис
ВР
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Остались в запасе
79
Бика
ЦФ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
1
Орестис Карнезис
ВР
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Метц - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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