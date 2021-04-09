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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Динамо Мх - Кубань Холдинг
Динамо Мх - Кубань Холдинг: обзор матча 09 апреля 2021
Динамо Мх
09.04.2021, пятница, 15:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 23 тур
1 : 3
Завершен
Кубань Холдинг
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Таблица
Статистика матча Динамо Мх - Кубань Холдинг
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0
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0
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
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Динамо Мх
Кубань Холдинг
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