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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Богемианс 1905
Пардубице - Богемианс 1905: обзор матча 09 апреля 2021
Пардубице
09.04.2021, пятница, 19:15
Чехия. Синот Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Богемианс 1905
35'
Д. Пушкач (П)
46'
P. Osmancik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Богемианс 1905
Желтая карточка
S. Lee
87'
79'
Замена
D. Krch
️️️️
П. Хронек
78'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Р. Квет
Замена
P. Cerny
️️️️
Д. Костка
78'
68'
Замена
I. Keita
️️️️
P. Osmancik
62'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
62'
Замена
D. Kosek
️️️️
Т. Шумахер
Замена
L. Pfeifer
️️️️
E. Tischler
61'
Замена
M. Šejvl
️️️️
Т. Челюстка
61'
Замена
S. Lee
️️️️
Эвертон
61'
46'
ГОЛ! 0:2!
P. Osmancik
Пас отдал
M. Dostal
Желтая карточка
E. Tischler
41'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Пушкач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
9
P. Cerny
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
2-2-2-4
1
Летачек
37
Челюстка
5
Чихак
24
Солил
19
Хлаваты
32
Эвертон
31
Костка
25
9
14
2
4-5-2
33
Шумахер
16
12
18
30
Пушкач
15
Хронек
16
16
Квет
88
Левин
89
22
31
Костка
9
9
31
Костка
37
Челюстка
13
13
37
Челюстка
32
Эвертон
10
10
32
Эвертон
14
0
0
14
33
Шумахер
16
16
33
Шумахер
15
Хронек
0
0
15
Хронек
12
18
18
12
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
16
Квет
10
Ваничек
10
Ваничек
16
Квет
Остались в запасе
Пардубице
Богемианс 1905
1
Stepan Hrncir
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Stepan Hrncir
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Пардубице - Богемианс 1905
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Пардубице
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
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5
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2022.01.22 17:13
1
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2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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