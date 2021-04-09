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Бундеслига 2026/2027
Арминия - Фрайбург
Арминия - Фрайбург: обзор матча 09 апреля 2021
Арминия
09.04.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
68'
М. Окугава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Фрайбург
Желтая карточка
Н. де Медина
90'
+3
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
90'
+1
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Доан
90'
+1
Замена
Ф. Кунце
️️️️
А. Майер
87'
85'
Желтая карточка
Д. Шмид
81'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Б. Сантамария
81'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
М. Гульде
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
76'
75'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Я. Хаберер
69'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
У. Ен Чон
69'
Замена
Г. Тил
️️️️
Р. Салаи
ГОЛ! 1:0!
М. Окугава
Пас отдал
А. Майер
68'
Желтая карточка
А. Фогльзаммер
58'
56'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Желтая карточка
Ф. Клоз
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ортега
24
Лукоки
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
24
Претль
10
Майер
7
Окугава
20
Доан
9
Клоз
9
Фогльзаммер
3-3-2-2
21
Мюллер
3
Линхарт
13
Шлоттербек
5
Гульде
7
Шмид
7
Сантамария
30
Гюнтер
14
Кайтель
19
Хаберер
7
Салаи
11
Чон
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
10
Майер
6
Кунце
6
Кунце
10
Майер
20
Доан
27
Гебауэр
27
Гебауэр
20
Доан
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
5
Гульде
3
Хайнц
3
Хайнц
5
Гульде
19
Хаберер
20
Темпельман
20
Темпельман
19
Хаберер
7
Салаи
20
Тил
20
Тил
7
Салаи
7
Сантамария
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Сантамария
11
Чон
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Чон
Остались в запасе
Арминия
Фрайбург
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
99
Нишан Буркарт
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Мичел Влап
АП
Остались в запасе
99
Нишан Буркарт
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Арминия - Фрайбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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