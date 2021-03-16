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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Боруссия М
Манчестер Сити - Боруссия М: обзор матча 16 марта 2021
Манчестер Сити
16.03.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Боруссия М
12'
К. Де Брюйне
18'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Боруссия М
88'
Замена
О. Вендт
️️️️
Р. Бенсебаини
88'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Н. Эльведи
Желтая карточка
Фернандиньо
82'
80'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Штиндль
Замена
С. Агуэро
️️️️
Б. Силва
75'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Р. Диаш
70'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
И. Гюндоган
70'
65'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Б. Эмболо
65'
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Тюрам
Замена
А. Зинченко
️️️️
Ж. Канселу
63'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
63'
61'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Желтая карточка
Ж. Канселу
55'
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ф. Фоден
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
11
Де Брюйне
26
Марез
20
Силва
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
6
Закария
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
2
Канселу
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
14
Ляпорт
3
Диаш
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Гюндоган
20
Силва
10
Агуэро
10
Агуэро
20
Силва
5
Бенсебаини
17
Вендт
17
Вендт
5
Бенсебаини
30
Эльведи
24
Янчке
24
Янчке
30
Эльведи
7
Эмболо
17
Вольф
17
Вольф
7
Эмболо
13
Штиндль
16
Траоре
16
Траоре
13
Штиндль
9
Тюрам
14
Плеа
14
Плеа
9
Тюрам
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия М
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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