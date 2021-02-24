Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Манчестер Сити
Боруссия М - Манчестер Сити: обзор матча 24 февраля 2021
Боруссия М
24.02.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
29'
Б. Силва
65'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия М - Манчестер Сити
Замена
Х. Вольф
️️️️
Й. Хофманн
87'
80'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
80'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Фоден
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Л. Штиндль
74'
69'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
65'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Силва
Замена
М. Тюрам
️️️️
А. Плеа
63'
Замена
В. Лазаро
️️️️
С. Ляйнер
63'
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
22
Ляйнер
19
Лазаро
19
Лазаро
22
Ляйнер
14
Плеа
9
Тюрам
9
Тюрам
14
Плеа
7
Хофманн
17
Вольф
17
Вольф
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
7
Эмболо
13
Штиндль
47
Фоден
14
Торрес
14
Торрес
47
Фоден
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Боруссия М
Манчестер Сити
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия М - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Боруссия М
Манчестер Сити
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+