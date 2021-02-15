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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Парма
Верона - Парма: обзор матча 15 февраля 2021
Верона
15.02.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Парма
13'
А. Грасси (АГ)
62'
А. Барак
8'
Ю. Куцка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Парма
Замена
М. Велозу
️️️️
И. Илич
90'
+2
Желтая карточка
М. Ловато
90'
+1
88'
Замена
Д. Ман
️️️️
А. Конти
86'
Желтая карточка
В. Михаила
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Ф. Димарко
83'
69'
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Карамо
69'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Й. Осорио
ГОЛ! 2:1!
А. Барак
Пас отдал
Ф. Димарко
62'
57'
Замена
С. Сом
️️️️
А. Грасси
56'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
А. Корнелиус
Желтая карточка
К. Гюнтер
52'
Замена
Д. Бесса
️️️️
Э. Колли
51'
Желтая карточка
Ф. Димарко
39'
36'
Желтая карточка
А. Корнелиус
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Грасси
13'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Куцка
Желтая карточка
М. Сильвестри
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
19
Симон Сом
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Деннис Ман
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
5
Ловато
22
Гюнтер
32
Димарко
45
Четин
20
Илич
61
Тамез
19
Колли
72
Барак
15
Ласанья
88
Лазович
4-3-2-1
55
Сепе
5
Гальоло
71
Осорио
13
Конти
13
Бани
33
Куцка
27
Куртич
33
Грасси
14
Карамо
27
Жервиньо
14
Корнелиус
32
Димарко
96
Маньяни
96
Маньяни
32
Димарко
19
Колли
11
Бесса
11
Бесса
19
Колли
20
Илич
44
Велозу
44
Велозу
20
Илич
14
Карамо
7
Михаила
7
Михаила
14
Карамо
13
Конти
27
Ман
27
Ман
13
Конти
71
Осорио
3
Пеццелла
3
Пеццелла
71
Осорио
33
Грасси
19
Сом
19
Сом
33
Грасси
14
Корнелиус
11
Зиркзее
11
Зиркзее
14
Корнелиус
Остались в запасе
Верона
Парма
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
11
Хуан Брунетта
АП
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Стефано Стураро
ЦП
Остались в запасе
11
Хуан Брунетта
АП
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Верона - Парма
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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