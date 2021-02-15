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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Бешикташ
Генчлербирлиги - Бешикташ: обзор матча 15 февраля 2021
Генчлербирлиги
15.02.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Бешикташ
4'
Р. Геззаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Бешикташ
Желтая карточка
D. Furman
36'
Желтая карточка
F. AyitÃ©
28'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геззаль
Пас отдал
В. Розье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-3-3
15
Нордфельдт
15
39
4
Кызылдаг
4
Юханссон
6
Дикмен
21
Кандеяш
17
11
7
26
2-5-1-2
30
Дестаноглу
19
Розье
23
Велинтон
13
Хатчинсон
20
Уйсал
5
Соуза
24
Токез
18
Геззаль
22
Льяич
9
Абубакар
9
Ларин
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Бешикташ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
0
Bilal Ceylan
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Остались в запасе
0
Bilal Ceylan
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Генчлербирлиги - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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