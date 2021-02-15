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Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 15 февраля 2021
Вест Хэм
15.02.2021, понедельник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
41'
Д. Райс (П)
58'
И. Диоп
90+6'
Р. Фредерикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 3:0!
Р. Фредерикс
Пас отдал
С. Бенрахма
90'
+6
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Б. Джонсон
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
85'
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Д. Иган
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Лингард
82'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
63'
62'
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ! 2:0!
И. Диоп
Пас отдал
А. Крессуэлл
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Райс
41'
39'
Желтая карточка
К. Бешам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-4-2-1
22
Фабиански
2
Джонсон
15
Доусон
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
34
Цоуфал
77
Лингард
22
Ланзини
20
Боуэн
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
6
Бешам
2
Богль
15
Иган
4
Ампаду
3
Стивенс
6
Ландстрем
10
Норвуд
23
Осборн
17
МакГолдрик
14
Шарп
2
Джонсон
2
Фредерикс
2
Фредерикс
2
Джонсон
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
77
Лингард
10
Бенрахма
10
Бенрахма
77
Лингард
15
Иган
19
Ягиелка
19
Ягиелка
15
Иган
10
Норвуд
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Норвуд
Остались в запасе
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
6
Конор Ковентри
ОП
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
6
Конор Ковентри
ОП
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Лондон
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