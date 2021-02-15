Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сан-Паулу
Гремио - Сан-Паулу: обзор матча 15 февраля 2021
Гремио
15.02.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Паулу
33'
D. Souza
63'
Ч. Че
68'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Сан-Паулу
Желтая карточка
Феррейра
90'
+10
Вторая желтая
С. Пиньярес
90'
+10
Желтая карточка
С. Пиньярес
90'
+8
90'
+3
Замена
H.
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Алиссон
90'
+2
90'
+2
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Ч. Че
Желтая карточка
D. Souza
90'
90'
Желтая карточка
Ч. Че
84'
Замена
A. Galeano
️️️️
G. Carneiro
Замена
Феррейра
️️️️
Пепе
83'
81'
Желтая карточка
И. Винисиус
75'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Тасиано
️️️️
П. Миранда
73'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
V. Ferraz
72'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
J. Pyerre
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
Лусиано
63'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Че
Желтая карточка
П. Миранда
59'
59'
Желтая карточка
G. Carneiro
46'
Замена
Ж. Торо
️️️️
В. Буэно
Замена
Л. Силва
️️️️
M.
46'
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
16
Тасиано
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
3-2-1-5
16
Барбоза
28
Миранда
97
25
Алиссон
2
Матеузиньо
11
Пепе
7
8
21
4
1
3-3-3-2
10
Алвес
5
Арболеда
34
Алвес
18
Винисиус
33
Луан
6
Рейналдо
3
Че Че
15
Буэно
10
Лусиано
20
18
11
Пепе
11
Феррейра
11
Феррейра
11
Пепе
4
19
Фернандо
19
Фернандо
4
21
19
Пиньярес
19
Пиньярес
21
8
16
Силва
16
Силва
8
28
Миранда
16
Тасиано
16
Тасиано
28
Миранда
3
Че Че
22
22
3
Че Че
15
Буэно
44
Торо
44
Торо
15
Буэно
20
21
21
20
10
Лусиано
15
15
10
Лусиано
Остались в запасе
Гремио
Сан-Паулу
4
Руан
ЦЗ
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
34
Велингтон
ЛЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
20
Лукас Перри
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
4
Руан
ЦЗ
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Остались в запасе
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
34
Велингтон
ЛЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
20
Лукас Перри
ВР
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Сан-Паулу
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Новости команд
Все
Гремио
Сан-Паулу
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+