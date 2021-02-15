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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 15 февраля 2021
Челси
15.02.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
31'
О. Жиру
39'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
79'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Уиллок
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Хадсон-Одои
78'
72'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Маунт
70'
64'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Д. Гэйл
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
39'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
31'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-2-2-2
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
18
Абрахам
3-4-1-2
1
Дарлоу
17
Крафт
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Хэйден
26
Шелви
18
Льюис
28
Уиллок
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
7
Хадсон-Одои
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
91
Канте
91
Канте
7
Маунт
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
9
Кэрролл
9
Кэрролл
28
Уиллок
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
11
Кристиан Пулишич
ПВ
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Челси - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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