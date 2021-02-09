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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Гремио
Ботафого - Гремио: обзор матча 09 февраля 2021
Ботафого
09.02.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 5
Завершен
Гремио
56'
Р. Наварро
82'
М. Баби
7'
Алиссон
17'
J. Pyerre
53'
Д. Чурин (П)
75'
Матеузиньо
78'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Гремио
Замена
Варлей
️️️️
Уго
84'
ГОЛ! 2:5!
М. Баби
Пас отдал
Кевин
82'
80'
Замена
Тасиано
️️️️
Матеузиньо
80'
Замена
T. Rodrigues
️️️️
Алиссон
78'
ГОЛ! 1:5!
Матеузиньо
Пас отдал
I.
75'
ГОЛ! 1:4!
Матеузиньо
Пас отдал
I.
71'
Замена
I.
️️️️
Д. Чурин
Замена
А. Лекарос
️️️️
Р. Наварро
69'
Замена
М. Баби
️️️️
R.
60'
57'
Замена
Л. Силва
️️️️
M.
ГОЛ! 1:3!
Р. Наварро
Пас отдал
А. Кайо
56'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Чурин
Замена
Кайке
️️️️
З. Велисон
46'
17'
ГОЛ! 0:2!
J. Pyerre
7'
ГОЛ! 0:1!
Алиссон
Пас отдал
J. Pyerre
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
34
Cesinha
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Ботафого
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
30
Кайке
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
77
Иван Ангуло
ЛФ
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
97
Enio
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
16
Тасиано
ЦП
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
3-1-1-5
16
Уго
22
Кевин
4
Кану
28
Велисон
8
Кайо
43
30
Наскименто
9
Наварро
23
29
4-2-1-3
10
Виктор
2
Вандерсон
44
Брас
28
Миранда
33
Кортес
25
Алиссон
2
Матеузиньо
11
Пепе
9
Чурин
8
21
23
17
Баби
17
Баби
23
28
Велисон
30
Кайке
30
Кайке
28
Велисон
9
Наварро
24
Лекарос
24
Лекарос
9
Наварро
16
Уго
2
Варлей
2
Варлей
16
Уго
8
16
Силва
16
Силва
8
9
Чурин
46
46
9
Чурин
25
Алиссон
97
97
25
Алиссон
2
Матеузиньо
16
Тасиано
16
Тасиано
2
Матеузиньо
Остались в запасе
Ботафого
Гремио
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
77
Иван Ангуло
ЛФ
97
Enio
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
37
Дарлан
ОП
11
Феррейра
ЛВ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
77
Иван Ангуло
ЛФ
97
Enio
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
37
Дарлан
ОП
11
Феррейра
ЛВ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Ботафого - Гремио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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