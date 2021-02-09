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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Тондела
Риу Аве - Тондела: обзор матча 09 февраля 2021
Риу Аве
09.02.2021, вторник, 20:00
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 1
Завершен
Тондела
59'
К. Манэ
64'
Р. Камашу
32'
Д. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Тондела
Желтая карточка
Ж. Дала
88'
Желтая карточка
Пеле
87'
Замена
Н. Монте
️️️️
Ч. Жеральдеш
87'
82'
Желтая карточка
С. Агра
Замена
T.
️️️️
Ф. Аугусто
81'
73'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
72'
Замена
С. Анне
️️️️
П. Аугусто
Замена
A. Cruz
️️️️
Р. Камашу
72'
Замена
П. Амарал
️️️️
F. Coentrão
71'
ГОЛ! 2:1!
Р. Камашу
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Манэ
Пас отдал
Ч. Жеральдеш
59'
58'
Замена
С. Агра
️️️️
Т. Арканджо
Замена
К. Манэ
️️️️
Гуга
46'
Желтая карточка
А. Сантос
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мурильо
Пас отдал
B.
Желтая карточка
Т. Боревкович
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
25
Пеле
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
8
Tarantini
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
4
Jota
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
4-4-2
1
21
Боревкович
33
Сантос
6
Гуга
12
Пинту
6
Аугусто
25
Пеле
64
Камашу
12
Жеральдеш
10
Дала
0
3-4-3
30
Ниасс
3
Медиуб
20
Феррейра
2
28
Аугусто
8
Педру
7
Мурильо
16
Грау
18
Арканджо
10
21
64
Камашу
7
7
64
Камашу
12
Жеральдеш
20
Монте
20
Монте
12
Жеральдеш
0
24
Амарал
24
Амарал
0
6
Аугусто
8
8
6
Аугусто
6
Гуга
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
6
Гуга
18
Арканджо
7
Агра
7
Агра
18
Арканджо
28
Аугусто
11
Анне
11
Анне
28
Аугусто
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
Остались в запасе
Риу Аве
Тондела
20
Коштинья
ПЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
4
Jota
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
20
Коштинья
ПЗ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Остались в запасе
4
Jota
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Риу Аве - Тондела
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
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Риу Аве
Тондела
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