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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Борнмут
Бернли - Борнмут: обзор матча 09 февраля 2021
Бернли
09.02.2021, вторник, 20:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Борнмут
21'
С. Сарридж
88'
Д. Станислас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Борнмут
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Лерма
Желтая карточка
Ф. Бардсли
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Станислас
Желтая карточка
Д. Макнил
85'
Замена
Д. Мумбонго
️️️️
М. Выдра
74'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
74'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
74'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Бенсон
65'
63'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Брукс
46'
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Стейси
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Д. Стейси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
35
Эшли Барнс
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикок-Фаррел
33
Питерс
13
Лонг
2
Данн
27
Бардсли
19
Бенсон
16
Стивенс
7
Гудмундссон
11
Макнил
16
Родригес
11
Выдра
3-2-2-2-1
31
Бегович
20
Картер-Викерс
4
Пирсон
27
Кук
3
Стейси
15
Рико
8
Лерма
8
Биллинг
7
Брукс
19
Станислас
9
Сарридж
7
Гудмундссон
38
Лоутон
38
Лоутон
7
Гудмундссон
19
Бенсон
8
Вествуд
8
Вествуд
19
Бенсон
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
11
Выдра
47
Мумбонго
47
Мумбонго
11
Выдра
3
Стейси
2
Мефам
2
Мефам
3
Стейси
7
Брукс
4
Кук
4
Кук
7
Брукс
Остались в запасе
Бернли
Борнмут
5
Ричард Нарти
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
23
Уилл Деннис
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
5
Ричард Нарти
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Бернли - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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