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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Уиком Уондерерс
Шеффилд Уэнсдэй - Уиком Уондерерс: обзор матча 09 февраля 2021
Шеффилд Уэнсдэй
09.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
34'
Д. Роудс
76'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Уиком Уондерерс
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Б. Беннэн
87'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Роудс
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Рич
Пас отдал
К. Патерсон
76'
71'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Хорган
71'
Замена
А. Мускве
️️️️
А. Мехмети
71'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
С. Кашкет
63'
Желтая карточка
Р. Тафазолли
62'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Акинфенва
47'
Желтая карточка
Д. Обита
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
Пас отдал
K. Harris
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Уиком Уондерерс
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
0
Curtis Anderson
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-3-4
27
Вествуд
12
Лис
3
Урогиде
13
Патерсон
22
Данкли
29
Шоу
5
Хатчинсон
10
Беннэн
7
29
Роудс
3
Рич
3-3-2-2
21
Оллсоп
26
Стюарт
26
МакКарти
17
Тафазолли
6
Томпсон
7
Хорган
21
Обита
20
Кашкет
9
Мехмети
10
20
Акинфенва
10
Беннэн
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
10
Беннэн
29
Роудс
10
Качунга
10
Качунга
29
Роудс
7
Хорган
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Хорган
20
Акинфенва
9
Икпеазу
9
Икпеазу
20
Акинфенва
9
Мехмети
15
Мускве
15
Мускве
9
Мехмети
20
Кашкет
12
МакКлири
12
МакКлири
20
Кашкет
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Уиком Уондерерс
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
0
Curtis Anderson
ЦФ
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Остались в запасе
0
Curtis Anderson
ЦФ
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Уиком Уондерерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
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