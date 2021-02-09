Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Вольфсберг
Рапид - Вольфсберг: обзор матча 09 февраля 2021
Рапид
09.02.2021, вторник, 22:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсберг
32'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Вольфсберг
Замена
Л. Шустер
️️️️
С. Граховац
88'
Желтая карточка
Д. Петрович
75'
72'
Замена
️️️️
Д. Шерцер
72'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Ш. Дьен
72'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
М. Лиендл
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
66'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Кнасмюллнер
55'
46'
Замена
Л. Шефль
️️️️
К. Страцниг
46'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
35'
Желтая карточка
М. Тафернер
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
Пас отдал
М. Ритцмайер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-5-1
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
12
Граймль
31
Ульманн
15
Граховац
13
Шик
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
21
Петрович
9
Кара
4-4-2
31
Кофлер
24
Лочошвили
3
Шерцер
27
Новак
22
Баумгартнер
30
Тафернер
17
Страцниг
6
Спранглер
10
Лиендл
29
Визингер
21
Дьен
15
Граховац
5
Шустер
5
Шустер
15
Граховац
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
49
Китагава
28
Кнасмюллнер
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
17
Страцниг
23
Шефль
23
Шефль
17
Страцниг
21
Дьен
18
Рохер
18
Рохер
21
Дьен
10
Лиендл
9
Йовелич
9
Йовелич
10
Лиендл
Остались в запасе
Рапид
Вольфсберг
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рапид - Вольфсберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Вольфсберг
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+