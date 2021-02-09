Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Витория Гимараеш
Белененсеш - Витория Гимараеш: обзор матча 09 февраля 2021
Белененсеш
09.02.2021, вторник, 00:01
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
30'
М. Кассьерра
41'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Витория Гимараеш
Замена
А. Тайра
️️️️
Г. Силва
87'
Замена
Д. Калила
️️️️
Я. Ситхоле
87'
87'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
R. Lameiras
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
М. Кассьерра
80'
80'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
R. Quaresma
80'
Замена
З. Уаттара
️️️️
Д. Менса
Замена
А. Соуза
️️️️
S. Varela
73'
67'
Замена
Рочинья
️️️️
А. Алмейда
67'
Замена
М. Луиш
️️️️
A. Wakaso
Желтая карточка
Энрике
64'
41'
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
R. Quaresma
Желтая карточка
Р. Лима
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
Р. Лима
30'
25'
Желтая карточка
Д. Менса
23'
Желтая карточка
Ф. Сако
Желтая карточка
Г. Силва
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
30
Richard
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Крицюк
37
Силва
12
Пете
28
Лима
16
Рибейру
3
Энрике
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
3-5-2
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
44
14
Менса
8
Алмейда
17
10
18
Пепелу
19
Эступиньян
25
37
Силва
6
Тайра
6
Тайра
37
Силва
9
Кассьерра
19
19
9
Кассьерра
0
77
Соуза
77
Соуза
0
13
Ситхоле
2
Калила
2
Калила
13
Ситхоле
8
Алмейда
10
Рочинья
10
Рочинья
8
Алмейда
14
Менса
24
Уаттара
24
Уаттара
14
Менса
25
90
Луиш
90
Луиш
25
17
10
Эдвардс
10
Эдвардс
17
10
19
Дуарте
19
Дуарте
10
Остались в запасе
Белененсеш
Витория Гимараеш
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
30
Richard
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
10
Luis Esteves
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
30
Richard
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Остались в запасе
10
Luis Esteves
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Белененсеш - Витория Гимараеш
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+