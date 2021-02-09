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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рид
Штурм - Рид: обзор матча 09 февраля 2021
Штурм
09.02.2021, вторник, 20:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Рид
9'
О. Китеишвили
90+5'
Ю. Газибегович
56'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Рид
ГОЛ! 2:1!
Ю. Газибегович
90'
+5
88'
Замена
M. Canadi
️️️️
С. Нутц
88'
Замена
C. Reiner
️️️️
M. Lercher
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
И. Любич
87'
Желтая карточка
Г. Вютрих
82'
Замена
Л. Ягер
️️️️
А. Кюн
80'
Замена
Б. Балай
️️️️
Я. Яншер
80'
Замена
К. Йебоа
️️️️
К. Фрайсенбихлер
68'
67'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
Д. Оффенбахер
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Груль
Пас отдал
С. Нутц
46'
Замена
P. Schmidt
️️️️
B. Gschweidl
ГОЛ! 1:0!
О. Китеишвили
Пас отдал
С. Хирлендер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
25
Сандро Инголич
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Рид
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
70
Газибегович
25
Хирлендер
77
Любич
8
Китеишвили
89
Яншер
44
Данте
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
3-4-1-2
1
Радлингер
3
Боатенг
5
55
Мейсль
12
Байич
8
Оффенбахер
22
Нутц
4
Зигль
18
Груль
9
28
77
Любич
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
77
Любич
30
Кюн
17
Ягер
17
Ягер
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
9
Йебоа
9
Йебоа
30
Фрайсенбихлер
89
Яншер
9
Балай
9
Балай
89
Яншер
5
6
6
5
8
Оффенбахер
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
8
Оффенбахер
22
Нутц
8
8
22
Нутц
9
19
19
9
Остались в запасе
Штурм
Рид
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
25
Сандро Инголич
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
25
Сандро Инголич
ЦП
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Штурм - Рид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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