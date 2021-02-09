Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Насьональ
Боавишта - Насьональ: обзор матча 09 февраля 2021
Боавишта
09.02.2021, вторник, 22:00
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 1
Завершен
Насьональ
43'
Н. Сантуш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Насьональ
90'
+1
Желтая карточка
R. Piscitelli
89'
Замена
И. Абдуллахи Альхассан
️️️️
L. Azouni
Замена
Я. Амаш
️️️️
Ю. Нжийе
82'
80'
Замена
М. Матиас
️️️️
К. Горре
79'
Желтая карточка
L. Azouni
Вторая желтая
Х. Гарсия
74'
Желтая карточка
Х. Гарсия
73'
71'
Желтая карточка
К. Горре
Замена
J. Benguche
️️️️
К. Кастро
65'
63'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
Б. Рочес
63'
Замена
П. Мендеш
️️️️
В. Тиль
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Сантуш
35'
Желтая карточка
Педрао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
55
Нуну Борхес
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
23
Вити
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Жардим
42
Кастро
15
Авазим
7
Мангаш
23
Рами
6
Хави Гарсия
10
Сантуш
7
Сауэр
27
Паула
17
Элис
10
Нжийе
1-1-3-5
44
Педрао
55
Борхес
12
Тиль
88
23
35
Рочес
22
33
20
11
Горре
10
Нжийе
25
Амаш
25
Амаш
10
Нжийе
42
Кастро
9
9
42
Кастро
35
Рочес
37
Камачу
37
Камачу
35
Рочес
23
14
Абдуллахи Альхассан
14
Абдуллахи Альхассан
23
12
Тиль
9
Мендеш
9
Мендеш
12
Тиль
11
Горре
77
Матиас
77
Матиас
11
Горре
Остались в запасе
Боавишта
Насьональ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
24
Себастьян Перес
ЦП
6
Jesús Gómez
ЦФ
23
Натан
ПЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
23
Вити
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
9
Jeriel De Santis
ЦФ
24
Себастьян Перес
ЦП
6
Jesús Gómez
ЦФ
23
Натан
ПЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
23
Вити
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Боавишта - Насьональ
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Новости команд
Все
Боавишта
Насьональ
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Прогноз на точный счeт матча «Порту» – «Насьонал»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:37
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Риу Аве»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+