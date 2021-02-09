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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 09 февраля 2021
Реал
09.02.2021, вторник, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
60'
К. Бензема
67'
Ф. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
Замена
В. Чуст
️️️️
Марсело
86'
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
76'
73'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Э. Кабако
73'
Замена
Э. Унал
️️️️
М. Кукурелья
Желтая карточка
Ф. Менди
71'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Менди
Пас отдал
Марсело
67'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
60'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Парк
55'
55'
Замена
К. Аленья
️️️️
Ф. Портильо
55'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Анхель
55'
Замена
Х. Мата
️️️️
К. Эрнандес
52'
Желтая карточка
С. Шакла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Сабит Абдулай
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
2
Парк
20
Модрич
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
3-2-2-1-2
13
Сорья
17
Оливера
4
Шакла
23
Кабако
22
Суарес
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
9
Эрнандес
9
Анхель
12
Марсело
23
Чуст
23
Чуст
12
Марсело
2
Парк
11
Аррибас
11
Аррибас
2
Парк
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
9
Анхель
14
Кубо
14
Кубо
9
Анхель
23
Кабако
24
Тимор
24
Тимор
23
Кабако
20
Портильо
10
Аленья
10
Аленья
20
Портильо
9
Эрнандес
17
Мата
17
Мата
9
Эрнандес
17
Кукурелья
20
Унал
20
Унал
17
Кукурелья
Остались в запасе
Реал
Хетафе
8
Антонио Бланко
ЦП
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
21
Сабит Абдулай
ЦП
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
30
Джон Финн
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
8
Антонио Бланко
ЦП
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
21
Сабит Абдулай
ЦП
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
30
Джон Финн
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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