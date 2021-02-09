Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Кардифф
Ротерхэм - Кардифф: обзор матча 09 февраля 2021
Ротерхэм
09.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
61'
М. Крукс
42'
О. Ожо
85'
Д. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Кардифф
Замена
Д. Херст
️️️️
Р. Вуд
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Беннетт
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Барласер
81'
Замена
Р. Гилс
️️️️
M. Olosunde
71'
63'
Замена
М. Пак
️️️️
Д. Роллс
ГОЛ! 1:1!
М. Крукс
Пас отдал
М. Смит
61'
53'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
О. Ожо
42'
ГОЛ! 0:1!
О. Ожо
Пас отдал
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Кардифф
3
Джоэл Баган
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-4-3
1
Йоханссон
6
Вуд
4
Робертсон
45
Хардинг
26
Уайлс
25
Крукс
10
Уинг
4
Барласер
4
14
Смит
20
3-2-3-1-1
12
Филлипс
44
Флинт
35
Нельсон
12
Беннетт
38
Нг
23
Моррисон
9
Ожо
6
Волкс
32
Роллс
10
Уилсон
19
Мур
4
3
Гилс
3
Гилс
4
6
Вуд
15
Херст
15
Херст
6
Вуд
4
Барласер
45
Ладапо
45
Ладапо
4
Барласер
32
Роллс
7
Пак
7
Пак
32
Роллс
9
Ожо
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Ожо
Остались в запасе
Ротерхэм
Кардифф
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3
Кирон Браун
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3
Кирон Браун
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ротерхэм - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+