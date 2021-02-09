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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Портимоненси
Пасуш де Феррейра - Портимоненси: обзор матча 09 февраля 2021
Пасуш де Феррейра
09.02.2021, вторник, 18:00
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 0
Завершен
Портимоненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Портимоненси
89'
Замена
L. Tagliapietra
️️️️
Эвертон
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
П. Ребошу
83'
72'
Замена
J. Salmani
️️️️
А. Боа Морте
65'
Замена
B. Moreira
️️️️
Бету
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Э. Феррейра
65'
Замена
Уилтон
️️️️
Л. Сингх
65'
Замена
Ж. Педру
️️️️
М. Диаби
65'
Желтая карточка
Л. Сингх
31'
23'
Желтая карточка
Эвертон
Желтая карточка
М. Диаби
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
2
Maurício Antônio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Fabrício
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
2
Баксиньо
44
5
Ребошу
2
Фонсека
22
Карлос
46
Эустакиу
44
Диаби
11
Сингх
99
7
Феррейра
4-3-3
94
Самуэл
18
Муфи
4
Роша
36
Поссиньоло
5
Канде
7
Эвертон
13
Денер
10
Боа Морте
23
Бету
2
20
44
Диаби
45
Педру
45
Педру
44
Диаби
5
Ребошу
7
7
5
Ребошу
7
Феррейра
7
Амарал
7
Амарал
7
Феррейра
11
Сингх
9
Уилтон
9
Уилтон
11
Сингх
10
Боа Морте
29
29
10
Боа Морте
7
Эвертон
3
3
7
Эвертон
23
Бету
9
9
23
Бету
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
23
Косуке Накамура
ВР
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Fabrício
ЦФ
2
Koki Anzai
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Fabrício
ЦФ
2
Koki Anzai
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Портимоненси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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Пасуш де Феррейра
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