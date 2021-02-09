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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Аяччо
Лион - Аяччо: обзор матча 09 февраля 2021
Лион
09.02.2021, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
5 : 1
Завершен
Аяччо
10'
М. Депай
22'
И. Слимани
24'
М. Корне
38'
Р. Шерки
78'
У. Ауа (П)
90'
Р. Нури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - Аяччо
90'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Р. Нури
Замена
Л. Пакета
️️️️
М. Де Шильо
79'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
У. Ауа
78'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Корне
75'
Замена
Марсело
️️️️
С. Дьоманде
67'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Б. Гимарайнс
67'
63'
Замена
Р. Нури
️️️️
Q. Lecoeuche
46'
Замена
️️️️
A. Ndiaye
46'
Замена
М. Баррето
️️️️
К. Лячи
46'
Замена
М. Юсуфф
️️️️
J. Sainati
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Депай
46'
ГОЛ! 4:0!
Р. Шерки
Пас отдал
И. Слимани
38'
ГОЛ! 3:0!
М. Корне
Пас отдал
Б. Гимарайнс
24'
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
М. Де Шильо
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
И. Слимани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
28
Joris Sainati
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
12
Abdoulaye Keita
ЦФ
23
Tony Njike
ЦФ
19
Alassane Ndiaye
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
4-2-2-2
23
Поллерсбек
26
Бар
20
Дьоманде
4
Бенламри
22
Де Шильо
8
Какере
36
Гимарайнс
70
Корне
10
Шерки
19
Слимани
10
Депай
2-1-2-5
1
Лерой
24
Калюлю
21
Авинел
4
Марчетти
6
Кутадье
20
Лячи
18
Курте
11
Баяла
28
3
13
22
Де Шильо
11
Пакета
11
Пакета
22
Де Шильо
20
Дьоманде
6
Марсело
6
Марсело
20
Дьоманде
36
Гимарайнс
15
Дюбуа
15
Дюбуа
36
Гимарайнс
10
Депай
10
Ауа
10
Ауа
10
Депай
70
Корне
9
Экамби
9
Экамби
70
Корне
28
20
Юсуфф
20
Юсуфф
28
19
19
13
7
Нури
7
Нури
13
20
Лячи
4
Баррето
4
Баррето
20
Лячи
Остались в запасе
Лион
Аяччо
14
Яхья Сумаре
ПВ
8
Флоран Да Силва
ЦП
1
Антони Лопеш
ВР
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
12
Abdoulaye Keita
ЦФ
23
Tony Njike
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Остались в запасе
14
Яхья Сумаре
ПВ
8
Флоран Да Силва
ЦП
1
Антони Лопеш
ВР
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
12
Abdoulaye Keita
ЦФ
23
Tony Njike
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лион - Аяччо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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