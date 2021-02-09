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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 09 февраля 2021
Ювентус
09.02.2021, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Интер
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Кулушевски
87'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Х. Куадрадо
82'
73'
Желтая карточка
М. Брозович
65'
Желтая карточка
И. Перишич
65'
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Эриксен
65'
Замена
А. Коларов
️️️️
А. Бастони
Замена
У. МакКенни
️️️️
Ф. Бернардески
62'
58'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Дармиан
Желтая карточка
А. Сандро
25'
13'
Желтая карточка
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-4-1-1
1
Буффон
26
Сандро
4
де Лигт
28
Демирал
13
Данило
30
Бентанкур
12
Рабьо
21
Кулушевски
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
3-3-1-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
2
Хакими
23
Барелла
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
21
Кулушевски
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Кулушевски
7
Куадрадо
14
Кьеллини
14
Кьеллини
7
Куадрадо
10
Бернардески
29
МакКенни
29
МакКенни
10
Бернардески
36
Дармиан
5
Перишич
5
Перишич
36
Дармиан
95
Бастони
11
Коларов
11
Коларов
95
Бастони
24
Эриксен
8
Сенси
8
Сенси
24
Эриксен
Остались в запасе
Ювентус
Интер
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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